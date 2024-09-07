Ціни на газ у вересні: чи змінилася вартість

Більшість українців користуються послугами "Нафтогазу", тому для них тарифи незмінні. Проте у декого можуть бути інші тарифи.

Тарифи на газ

До 2025 року тариф "Нафтогазу" буде незмінним для звичайних споживачів. Він складе – 7,96 гривні за кубометр.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

У інших постачальників ціни відрізняються один від одного.