Українські пекарі готуються до перегляду цінників на полицях супермаркетів через складну зиму. Виробники попереджають, що без цього кроку галузь просто не виживе в умовах постійних атак.

Чому виробники змушені переписувати цінники

Щоб хлібопекарська галузь змогла пережити цю зиму, вартість хліба в Україні має зрости щонайменше на 5%. Якщо цього не зробити, вже протягом одного-двох місяців у регіонах почнуть масово закриватися заводи, про що пише "БізнесЦензор".

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко пояснює, що підняти ціну зараз вкрай непросто. Торговельні мережі чинять серйозний опір, адже намагаються утримати дешевий соціальний продукт, щоб не втратити потік покупців.

Водночас експерт відкидає будь-які побоювання щодо можливої змови виробників. В Україні офіційно зареєстровано понад 7 тисяч виробників хліба, і навіть якщо працює лише третина з них, це створює величезну конкуренцію на ринку. До того ж різко задирати ціни не дозволяє сам попит, адже через війну мільйони українців виїхали за кордон, і потужностей нині більше, ніж потребує ринок.

Яких цифр на цінниках чекати до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця року хліб може додати у ціні від 6 до 10%. За його словами, наразі вартість зростає на 1,5-2% щомісяця, але точніший прогноз дати неможливо.

Тому чітко сказати, що це буде тільки 5%, чи 3%, чи 7% в умовах війни і постійних атак, ніхто не може,

– зауважив Марчук, додавши, що все залежатиме від тривалості роботи на генераторах та вартості пального.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин має дещо стриманіші очікування. Він погоджується з оцінкою пекарів у 5%, але припускає, що темпи подорожчання можуть бути навіть нижчими через падіння попиту та наявність соціальних сортів хліба.

Що відомо про кризу в галузі та закриття заводів

Ситуація у хлібопекарській промисловості залишається критичною через російський терор. Раніше в листопаді стало відомо про зупинку одразу двох підприємств харчової промисловості у Кременчуці на Полтавщині – ТОВ "Кременчукхліб плюс" та ТОВ "Сковорода плюс".

Головною причиною такого рішення стала неможливість забезпечити стабільну роботу на тлі постійних перебоїв з електроенергією та загрози ворожих ударів. Загалом за роки повномасштабної війни кількість млинів, що працюють в Україні, скоротилася на 31%, а до п'ятої частини хлібопекарських підприємств зазнали пошкоджень або були повністю знищені окупантами.

На світових біржах, зокрема на майданчику ICE, грудневі ф'ючерси на арабіку подешевшали на 3,59%, а січневі контракти на робусту втратили 2,25%. Котирування робусти взагалі опустилися до мінімуму за останні майже три роки.