Капуста різко подорожчала: скільки тепер коштує кілограм у магазинах

Український ринок білокачанної капусти зіткнувся зі скороченням пропозиції, через що фермери вже підвищили відпускні ціни. Водночас у супермаркетах вартість овочу також зростає, а подальша динаміка залежатиме від появи на ринку пізніх сортів.

Чому капуста почала дорожчати

Поточного тижня в Україні спостерігається дефіцит білоголової капусти нового врожаю. За даними аналітиків EastFruit, спекотна погода вплинула на темпи дозрівання овочу, через що пропозиція на ринку скоротилася.

Наразі українські виробники пропонують білокачанну капусту по 15 – 22 гривні за кілограм. У середньому це приблизно на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще тиждень тому максимальна ціна на цей овоч не перевищувала 18 гривень за кілограм. Додатковим фактором для подорожчання стало погіршення якості частини врожаю через поширення хвороб і шкідників на полях. Відтак якісної продукції на ринку стало ще менше.

Ситуація також пов'язана із сезонністю. Більшість господарств уже завершили продаж ранніх сортів капусти, тоді як пізні сорти ще не почали масово надходити на ринок. При цьому попит залишається доволі високим, що створює додатковий тиск на ціни.

У підсумку нинішня вартість білокачанної капусти вже на 59% вища, ніж за аналогічний період торік. Фермери не виключають подальшого підвищення цін, якщо темпи реалізації залишатимуться високими.

Скільки капуста коштує у супермаркетах

Роздрібні ціни можуть відрізнятися від гуртових, оскільки залежать від мережі, регіону, якості овочу та конкретного магазину. Останні доступні моніторинги показують, що розкид між торговельними мережами може бути досить відчутним.

Зокрема, в одному з останніх оглядів цін на білокачанну капусту фіксували такі значення: Novus – 14,89 гривні за кілограм, Metro – 19,90 гривні, Auchan – 22,90 гривні, Сільпо – 23 гривні, АТБ – 27,49 гривні, Megamarket – 31 гривня.

АТБ-Маркет, Сільпо та VARUS є серед популярних мереж, де українці купують овочі. Водночас ціна в конкретному магазині може змінюватися залежно від міста та актуальних акцій.

Для порівняння, у квітні білокачанна капуста в окремих мережах коштувала значно дешевше: в АТБ – близько 7,59 гривні за кілограм, у Varus – 7,60 гривні, у Metro – 8 гривень, а в Novus – 8,19 гривні.

Таким чином, нинішній ринок капусти демонструє доволі помітний ціновий розворот. Якщо надходження пізніх сортів залишатиметься недостатнім, а попит не знизиться, овоч може й надалі дорожчати, особливо у сегменті якісної продукції.

Водночас в Україні стрімко зростає пропозиція кавунів, через що ціни на них продовжують знижуватися. Наразі оптові ціни впали до 2 – 10 гривень за кілограм, а в супермаркетах популярних мереж кавуни можна знайти приблизно від 15 гривень.