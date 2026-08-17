Чому кавуни в Україні так подешевшали

Сприятлива погода на більшій частині території України дозволяє фермерам активно збирати врожай кавунів, повідомляє EastFruit. Через це пропозиція ягоди на внутрішньому ринку помітно збільшилася, що тисне на ціни.

За даними аналітиків EastFruit, нині виробники продають кавуни оптовими партіями по 2 – 10 гривень за кілограм. У середньому ціна знизилася приблизно на 34% лише за тиждень.

Однією з проблем для фермерів є структура пропозиції. Значну частину врожаю становлять великі кавуни вагою понад 5 кілограмів, тоді як попит на таку продукцію залишається відносно слабким.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Оптові компанії та торговельні мережі скорочують закупівлі великогабаритної ягоди, оскільки покупці не надто активно її купують.

Додатковим фактором стало спекотне літо. Через високі температури кавуни швидше достигають у полях, і фермери одночасно виводять на ринок великі обсяги продукції.

Водночас посуха у південних регіонах негативно позначається на якості частини врожаю. Це створює додатковий тиск на ціни.

У результаті кавуни в Україні зараз коштують у середньому на 47% дешевше, ніж рік тому. За оцінками учасників ринку, істотного подорожчання найближчим часом очікувати не варто: підняти ціну зможуть переважно виробники, які мають якісну продукцію.

Скільки коштують кавуни у супермаркетах

Роздрібні ціни вже значно нижчі, ніж на початку сезону, хоча вони залежать від мережі, сорту та конкретного магазину. Наприклад, на початку серпня в Запоріжжі звичайний український кавун в АТБ коштував 15,59 гривні за кілограм, у VARUS – 16,90 гривні, а в "Сільпо" – 17,99 гривні за кілограм зі знижкою.

У "Сільпо" також продавали великоплідні кавуни по 34,99 гривні за кілограм, а сорт "Вогник" – по 44,99 гривні. В АТБ безнасінний кавун коштував 29,95 гривні за кілограм, а жовтий – 39,95 гривні.

За актуальними пропозиціями онлайн-вітрин, у "Сільпо" звичайний кавун зараз представлений за ціною близько 19 гривень за кілограм у перерахунку зі 100-грамової ціни. Водночас спеціальні види кавуна коштують дорожче.

Таким чином, різниця між оптовою та роздрібною ціною залишається помітною. Водночас подальше зростання пропозиції може створити додатковий простір для здешевлення кавунів у магазинах.

Особливо це стосується великих плодів, які фермери намагатимуться якомога швидше реалізувати. Натомість якісні кавуни та окремі сорти можуть залишатися дорожчими через обмежену пропозицію. Для споживачів нинішня ситуація є вигідною – сезонні кавуни стали значно доступнішими. А от для виробників рекордно низькі ціни створюють проблему, оскільки їм потрібно швидко продавати врожай, поки якість продукції не почала погіршуватися.