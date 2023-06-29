Все дорожче і дорожче: що буде з ринком нерухомості у липні

До кінця літа і зокрема у липні очікується підняття цін на нерухомість на вторинному ринку. Також зросте попит у деяких регіонах.

Чого чекати від ринку нерухомості у липні

На вторинному ринку спостерігається динаміка до підвищення цін, яка продовжуватиметься тривалий час, розповів 24 Каналу фахівець з нерухомості Юрій Піта.

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Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України В цілому я б сказав, що динаміка йде до підвищення попиту і цін. Те що ми зараз бачимо, покупець, в Києві зокрема, він активний. Тобто пошук нерухомості відбувається, тож це зумовить певне зростання цін. Це ми зараз про вторинний ринок говоримо, тому що він зараз активніший і на ньому більше покупця. Тому в середньому на осінь певне підвищення цін очікується у межах 10%.

Він додав що така тенденція буде спостерігатися на територіях, де немає хоч якихось бойових дій або загроз ракетних ударів. Відповідно найбільший попит буде здебільшого у західних регіонах.

У найближчий квартал попит буде, безумовно, в західних регіонах – це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. В Києві, як центральна Україна, і можливо у Вінниці, Житомирі, Рівному - тенденції будуть все ж таки по збільшенню попиту і десь ми побачимо якраз у липень-серпень, що ціни почнуть поступово зростати. Десь восени буде пік зростання, а липень-серпень показуватимуть таку активність,

– додав Юрій Піта.

Найменшу зацікавленість покупці виявлятимуть у наступних містах:

Харків;

Запоріжжя;

Миколаїв;

Дніпро;

Суми;

Чернігів.

Від чого залежатимуть ціни на нерухомість

Він додав, що на ціни впливає тільки активність покупців – з ринкової точки зору. А якщо брати об’єктивні та зовнішні причини, то це безумовно ситуація на фронті, чим вона краща, тим люди психологічно більш готові купувати та продавати.

За його словами, на первинному ринку менша динаміка через гірший попит, тому він буде відроджуватися по інших законам.

Там усе буде залежати, ми так передбачаємо, від того, яке буде фінансування забудовників. Як запрацюють програми відновлення житла, схожі на "єОселю". Такі от зовнішні фактори мають оживити цей ринок первинної нерухомості. По іншому буде важко, бо там ціна дуже велика за рахунок витрат, а покупця поки що недостатньо,

– пояснив Піта.

Тож на первинному ринку буде відновлення більш поступове, ніж на вторинному, проте підвищення вартості все ж очікується.

Яка зараз ситуація з "єОселею"

У червні 2023 року лише 5 з 65 банків, що діють, беруть участь у програмі "єОселя". А з початку дії програми було видано понад 1300 кредитів на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень, що становить трохи понад 3% від загальної кількості заявок на отримання таких кредитів. Проте на думку банкіра Сергія Мамедова, яку він висловив для 24 Каналу для повної реалізації задуманого державі не вистачає коштів.

Сергій Мамедов Голова правління ГЛОБУС БАНКУ Для задоволення потенційного попиту на “єОселю” знадобиться до 200 мільярдів гривень, всі розуміють, що в умовах війни це реалізувати буде вкрай важко.

Він виділив напрямки, за якими варто попрацювати, аби державна іпотека швидко розвивалася:

стратегія на безперервне фінансування програми;

формування інвестиційних джерел, зокрема від іноземних фінансових та інвестиційних організацій під державні гарантії.

"Лакмусом" ефективності "єОселі" буде зростання кількості комерційних банків, долучених до цієї програми, а щомісяця кожен банк-учасник програми укладатиме в середньому до 100 іпотечних договорів. Тобто, ефективна програма - це близько 1000 угод щомісяця із потужним акцентом на первинний ринок. Але така перспектива стане можливою вже після перемоги у війні,

– наголосив Сергій Мамедов.

Також він додав, що у другому півріччі в сегменті кредитування спостерігатиметься поступове посилення конкуренції банків за клієнта, а завдяки стабільній економічній ситуації ближче до кінця року варто очікувати зниження відсотків майже за всіма кредитними програмами.

Що з попитом на "єОселя"

За даними президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, якими він поділився з 24 Каналом, акредитовані під "єОселю" об’єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва (готовність від 40% до 80%) з обов’язковим дотриманням запланованих термінів завершення будівельних робіт.

Лев Парцхаладзе Президент Конфедерації будівельників України Державна іпотека в об’єктах на етапі зведення свідчить про важливість побудови нового первинного ринку за світовими принципами, а також про високий рівень відповідальності девелоперів перед своїми клієнтами, що дуже важливо в умовах війни. Ця знакова подія - результат кропіткої роботи та взаємодії органів влади, професійних спільнот і комерційних банків.

Більшість потенційних позичальників цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів в новобудовах Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Луцька та низці інших українських міст.

Він зауважив, що в умовах містобудівної реформи, спрямованої на подолання корупції, встановлення повністю прозорих умов ведення бізнесу та підвищення захисту покупців-інвесторів житла, прихід "єОселі" на первинний ринок є знаковою подією.