Лохина вже не розкіш: скільки зараз коштує ягода та чому фермери б’ють на сполох

Цього сезону лохина в Україні стала значно доступнішою для покупців: оптова ціна з поля опустилася приблизно до 100 гривень за кілограм, а в роздробі ягоду можна знайти близько 200 гривень. Водночас фермери зіткнулися з серйозною проблемою – весняні заморозки особливо сильно вдарили по середніх і пізніх сортах.

Чому лохина подешевшала та як пройшов сезон

Сезон української лохини цього року триває приблизно до кінця серпня. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, ціни на ягоду виявилися незвично низькими для України, пише SEEDS.

"Приблизно 100 гривень за кілограм – це оптова ціна з поля, в роздріб – приблизно 200", – розповів експерт.

За його словами, лохина поступово перетворюється на "народну" ягоду, оскільки її стало більше, а інтерес споживачів до продукту продовжує зростати. Тобто цього року одночасно збільшилися і пропозиція, і попит.

Водночас низькі ціни не означають, що виробники отримали рекордний урожай. Навпаки, врожайність лохини цього року була поганою майже по всій Україні.

Найбільше постраждали середні та пізні сорти, які потрапили під вплив весняних заморозків. У деяких господарствах урожай середніх сортів, за словами Баштанника, виявився фактично нульовим.

"В деяких місцях врожайність середніх сортів абсолютно нульова. Просто немає ягоди", – зазначив президент УПОА.

Попри це, експерт не вважає ситуацію критичною для галузі. Найефективніші господарства продовжують працювати з експортними ринками, що дозволяє їм компенсувати частину ризиків внутрішнього ринку.

Ще одним викликом залишається дефіцит працівників. Брак робочих рук уже став проблемою для всього аграрного сектору України та може стримувати подальше розширення ягідного бізнесу.

Окремим напрямком залишається вирощування лохини в тунелях та контейнерах із використанням субстратів. Баштанник вважає такі технології перспективними, але поки що нішевими: вони потребують значних інвестицій, тому питання їхньої окупності залишається важливим для фермерів.

Скільки коштує лохина в супермаркетах

Ціни в українських торговельних мережах зараз помітно різняться залежно від фасування, сорту, походження ягоди та акцій. За даними онлайн-каталогів популярних мереж, найдешевші пропозиції вже наближаються до 200 гривень за кілограм, що відповідає оцінці роздрібної ціни, яку навів Тарас Баштанник.

Зокрема, в АТБ зараз доступна українська лохина першого ґатунку за 198,90 гривні за кілограм. Це акційна ціна – звичайна вартість зазначена на рівні 259,90 гривні за кілограм.

У Сільпо в онлайн-каталозі є лохина по 99 гривень за упаковку 250 грамів, тобто приблизно 396 гривень за кілограм. Водночас у мережі представлені різні варіанти ягоди, тому ціна залежить від конкретної упаковки та виробника.

У VARUS лохина 125 грамів коштує 149,90 гривні, що в перерахунку становить близько 1 199 гривень за кілограм. Водночас у каталозі мережі є й більші упаковки української лохини, зокрема на 600 та 650 грамів, тому ціни на різні позиції можуть суттєво відрізнятися.

Таким чином, близько 200 гривень за кілограм справді можна назвати орієнтиром для найдоступнішої лохини, однак у супермаркетах ціна може бути значно вищою залежно від фасування та категорії продукту.

Для покупців це означає, що нинішній сезон є одним із найсприятливіших за останні роки: ягода, яка раніше сприймалася як доволі дорогий продукт, стала значно доступнішою. Для фермерів ситуація складніша – низькі ціни поєдналися з втратами врожаю через несприятливу погоду.