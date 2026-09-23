Ціни на малину злетіли до 150 гривень: чому ягода рекордно подорожчала

Цьогорічний сезон популярної осінньої ягоди підготував для українців неприємний сюрприз. Погодні аномалії суттєво вдарили по врожаю, змусивши фермерів кардинально переписати цінники.

Чому ціни на малину різко пішли вгору

На Вінниччині сезон пізньої малини розпочався із запізненням, а вартість ягоди злетіла до 150 гривень за кілограм. Для порівняння, минулого року фермери віддавали врожай майже у 2,5 раза дешевше – по 60 гривень за кілограм, про що пише Суспільне Вінниця.

Важливо! У селі Дашківці родина Олександра Олійника вже сім років вирощує ранні сорти на площі близько 0,5 гектара. Зазвичай перші ягоди збирають у червні, а другу хвилю – на початку серпня, проте цьогоріч холодна весна та затяжні дощі зламали всі графіки.

Через несприятливі умови частину саджанців перенесли у ґрунт лише у квітні, тому на тестових ділянках збір стартував аж у вересні. На інших плантаціях сезон також змістився на два тижні, а загальна врожайність виявилася значно нижчою за норму.

Цьогорічна ціна компенсує частину втрат від нижчої врожайності,

– зазначає фермер.

Попит на ягоду залишається стабільно високим через дефіцит на ринку: деякі покупці навіть приїжджають прямо на поле, щоб викупити малину безпосередньо з куща. Якщо осінь буде теплою і без затяжних дощів, збір триватиме до перших заморозків.

Нагадаємо! Минулого року українські фермери стикалися з протилежною проблемою – надлишком пропозиції, через що закупівельні ціни на малину падали до критичних позначок. Тоді багато господарств навіть відмовлялися збирати врожай, оскільки витрати на оплату праці перевищували прибуток від продажу. Цього ж сезону погодні гойдалки кардинально змінили правила гри, перетворивши малину на преміальний продукт.

Скільки доведеться заплатити за малину в супермаркетах

Якщо на фермерських полях Вінниччини кілограм віддають по 150 гривень, то на полицях великих торговельних мереж цінники значно вищі.

У столичних супермаркетах "Сільпо" фасована свіжа малина (упаковка 250 грамів) коштує в середньому від 85 до 100 гривень, що в перерахунку на кілограм становить захмарні 340-400 гривень.

фасована свіжа малина (упаковка 250 грамів) коштує в середньому від 85 до 100 гривень, що в перерахунку на кілограм становить захмарні 340-400 гривень. Схожа ситуація спостерігається і в мережі "Novus" , де за 200-грамовий лоток доведеться викласти близько 75-80 гривень.

, де за 200-грамовий лоток доведеться викласти близько 75-80 гривень. У гіпермаркетах "Auchan" пропозиція свіжої малини на вагу майже відсутня, а фасована ягода обійдеться покупцям щонайменше у 350 гривень за кілограм.

Тож для тих, хто хоче зекономити та зробити запаси на зиму, найвигіднішим варіантом залишається купівля малини безпосередньо у фермерів або на гуртових ринках.

Раніше ми повідомляли, що осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість моркви почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай.