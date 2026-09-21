Чому фермери масово розпродають врожай

Осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість популярного овоча борщового набору почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники на такі овочі, як морква ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай, про що свідчать дані моніторингу EastFruit.

За останні півтора місяця виробники суттєво знизили відпускні ціни на моркву врожаю 2026 року. Лише за минулий тиждень вартість впала в середньому на 10%, і зараз фермери готові віддавати коренеплід по 9-15 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Галузеві експерти пояснюють таку динаміку просто: на ринку утворився величезний надлишок продукції. Аграріям потрібно терміново збути середні сорти моркви, які не підходять для тривалого зимового зберігання. Водночас роздрібні мережі та оптовики не поспішають купувати великі партії, скаржачись на млявий попит серед українців.

Попри нинішній ціновий спад, варто пам'ятати, що овочі все ще обходяться українцям дорожче, ніж торік. Наразі морква на вітчизняному ринку коштує в середньому на 32% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Проте ключові гравці ринку прогнозують, що якщо купівельна активність не зросте, ціни продовжать своє падіння.

Скільки коштує морква в популярних супермаркетах

Для звичайного споживача це означає чудову нагоду заощадити на базових продуктах. Ми проаналізували актуальні пропозиції у великих торговельних мережах України станом на кінець вересня:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"АТБ" пропонує миту моркву в середньому по 14,50 гривні за кілограм;

пропонує миту моркву в середньому по 14,50 гривні за кілограм; У мережі "Сільпо" цінники стартують від 15,90 гривні;

цінники стартують від 15,90 гривні; "Novus" реалізує овоч по 15,49 гривні за кілограм;

реалізує овоч по 15,49 гривні за кілограм; В "Ашані" кілограм моркви першого ґатунку обійдеться приблизно у 14,90 гривні.

Тож зараз ідеальний час для тих, хто планує робити консервацію або просто хоче вигідно поповнити домашні запаси. Раніше ж ми писали про те, що з початку вересня в Україні зростає вартість огірків. За словами експертів, головна причина подорожчання криється у скороченні пропозиції.