Чому ціни на овочі різко пішли вгору

Осінній сезон приніс українцям неприємні сюрпризи під час походів за продуктами. Вартість популярних овочів для салатів почала стрімко зростати у ціні на полицях магазинів, про що пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Українські тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки до 30-55 гривень за кілограм, що на 20% дорожче порівняно з минулим тижнем. Такий стрибок вдарить по гаманцях споживачів, адже на ринку виник гострий дефіцит.

За словами експертів, головна причина подорожчання криється у скороченні пропозиції. Урожай з відкритого ґрунту вже закінчується, а більшість тепличних господарств ще не встигли розпочати збір другого обороту.

Скільки коштують огірки в популярних супермаркетах?

Варто зазначити, що поточна ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної. Наразі тепличний огірок коштує в середньому на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники ринку попереджають, що через стабільно високий попит з боку населення вартість може зростати й надалі.

Оскільки гуртові ціни зросли, роздрібні мережі також оновили свої прайси. У найбільших супермаркетах України вартість кілограма гладких огірків наразі стартує від 65 – 75 гривень. Наприклад, у мережі "АТБ" тепличні огірки обійдуться покупцям орієнтовно у 69 гривень за кілограм, у "Сільпо" цінники коливаються в межах 72 – 79 гривень залежно від сорту, а у "Novus" за кілограм доведеться віддати близько 75 гривень. Колючі сорти традиційно коштують ще дорожче, сягаючи позначки у 85 – 95 гривень за кілограм.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас раніше ми писали, що українські фермери змушені масово знижувати вартість моркви, яка дешевшає вже третій тиждень поспіль. Наразі виробники готові віддавати коренеплоди по 12 – 18 гривень за кілограм.