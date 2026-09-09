Чому ціни на овочі різко пішли вгору
Осінній сезон приніс українцям неприємні сюрпризи під час походів за продуктами. Вартість популярних овочів для салатів почала стрімко зростати у ціні на полицях магазинів, про що пишуть аналітики проєкту EastFruit.
Українські тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки до 30-55 гривень за кілограм, що на 20% дорожче порівняно з минулим тижнем. Такий стрибок вдарить по гаманцях споживачів, адже на ринку виник гострий дефіцит.
За словами експертів, головна причина подорожчання криється у скороченні пропозиції. Урожай з відкритого ґрунту вже закінчується, а більшість тепличних господарств ще не встигли розпочати збір другого обороту.
Скільки коштують огірки в популярних супермаркетах?
Варто зазначити, що поточна ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної. Наразі тепличний огірок коштує в середньому на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники ринку попереджають, що через стабільно високий попит з боку населення вартість може зростати й надалі.
Оскільки гуртові ціни зросли, роздрібні мережі також оновили свої прайси. У найбільших супермаркетах України вартість кілограма гладких огірків наразі стартує від 65 – 75 гривень. Наприклад, у мережі "АТБ" тепличні огірки обійдуться покупцям орієнтовно у 69 гривень за кілограм, у "Сільпо" цінники коливаються в межах 72 – 79 гривень залежно від сорту, а у "Novus" за кілограм доведеться віддати близько 75 гривень. Колючі сорти традиційно коштують ще дорожче, сягаючи позначки у 85 – 95 гривень за кілограм.
Водночас раніше ми писали, що українські фермери змушені масово знижувати вартість моркви, яка дешевшає вже третій тиждень поспіль. Наразі виробники готові віддавати коренеплоди по 12 – 18 гривень за кілограм.