Почему цены на овощи резко взлетели

Осенний сезон преподнес украинцам неприятные сюрпризы во время покупок продуктов. Стоимость популярных овощей для салатов начала стремительно расти на полках магазинов, что пишут аналитики проекта EastFruit.

Украинские тепличные комбинаты повысили отпускные цены на огурцы до 30–55 гривен за килограмм, что на 20% дороже по сравнению с прошлой неделей. Такй скачок ударит по кошелькам потребителей, ведь на рынке возник острый дефицит.

По словам экспертов, главная причина подорожания кроется в сокращении предложения. Урожай с открытого грунта уже заканчивается, а большинство тепличных хозяйств еще не успели начать сбор второго урожая.

Сколько стоят огурцы в популярных супермаркетах?

Стоит отметить, что текущая ситуация на рынке существенно отличается от прошлогодней. Сейчас тепличный огурец стоит в среднем на 44% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка предупреждают, что из-за стабильно высокого спроса со стороны населения стоимость может расти и в дальнейшем.

Поскольку оптовые цены выросли, розничные сети также обновили свои прайсы. В крупнейших супермаркетах Украины стоимость килограмма гладких огурцов сейчас начинается от 65–75 гривен. Например, в сети "АТБ" тепличные огурцы обойдутся покупателям примерно в 69 гривен за килограмм, в "Сильпо" ценники колеблются в пределах 72–79 гривен в зависимости от сорта, а в "Novus" за килограмм придется отдать около 75 гривен. Колючие сорта традиционно стоят еще дороже, достигая отметки в 85–95 гривен за килограмм.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время ранее мы писали, что украинские фермеры вынуждены массово снижать стоимость моркови, которая дешевеет уже третью неделю подряд. Сейчас производители готовы продавать корнеплоды по 12–18 гривен за килограмм.