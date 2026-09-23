Чому ціни на малину різко пішли вгору

На Вінниччині сезон пізньої малини розпочався із запізненням, а вартість ягоди злетіла до 150 гривень за кілограм. Для порівняння, минулого року фермери віддавали врожай майже у 2,5 раза дешевше – по 60 гривень за кілограм, про що пише Суспільне Вінниця.

Важливо! У селі Дашківці родина Олександра Олійника вже сім років вирощує ранні сорти на площі близько 0,5 гектара. Зазвичай перші ягоди збирають у червні, а другу хвилю – на початку серпня, проте цьогоріч холодна весна та затяжні дощі зламали всі графіки.

Через несприятливі умови частину саджанців перенесли у ґрунт лише у квітні, тому на тестових ділянках збір стартував аж у вересні. На інших плантаціях сезон також змістився на два тижні, а загальна врожайність виявилася значно нижчою за норму.

Цьогорічна ціна компенсує частину втрат від нижчої врожайності,

– зазначає фермер.

Попит на ягоду залишається стабільно високим через дефіцит на ринку: деякі покупці навіть приїжджають прямо на поле, щоб викупити малину безпосередньо з куща. Якщо осінь буде теплою і без затяжних дощів, збір триватиме до перших заморозків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо! Минулого року українські фермери стикалися з протилежною проблемою – надлишком пропозиції, через що закупівельні ціни на малину падали до критичних позначок. Тоді багато господарств навіть відмовлялися збирати врожай, оскільки витрати на оплату праці перевищували прибуток від продажу. Цього ж сезону погодні гойдалки кардинально змінили правила гри, перетворивши малину на преміальний продукт.

Скільки доведеться заплатити за малину в супермаркетах

Якщо на фермерських полях Вінниччини кілограм віддають по 150 гривень, то на полицях великих торговельних мереж цінники значно вищі.

У столичних супермаркетах "Сільпо" фасована свіжа малина (упаковка 250 грамів) коштує в середньому від 85 до 100 гривень, що в перерахунку на кілограм становить захмарні 340-400 гривень.

фасована свіжа малина (упаковка 250 грамів) коштує в середньому від 85 до 100 гривень, що в перерахунку на кілограм становить захмарні 340-400 гривень. Схожа ситуація спостерігається і в мережі "Novus" , де за 200-грамовий лоток доведеться викласти близько 75-80 гривень.

, де за 200-грамовий лоток доведеться викласти близько 75-80 гривень. У гіпермаркетах "Auchan" пропозиція свіжої малини на вагу майже відсутня, а фасована ягода обійдеться покупцям щонайменше у 350 гривень за кілограм.

Тож для тих, хто хоче зекономити та зробити запаси на зиму, найвигіднішим варіантом залишається купівля малини безпосередньо у фермерів або на гуртових ринках.

Раніше ми повідомляли, що осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість моркви почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай.