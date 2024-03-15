Скільки грошей втратила б Росія, якби ціну на нафту обмежили до 30 доларів

Звіт Центру дослідження енергії й чистого повітря показує, що обмеження ціни російської нафти на рівні 30 доларів за барель призвело до зменшення доходів Росії на 46 мільярдів євро. Тобто на 25% від моменту запровадження санкцій у грудні 2022 року до кінця лютого 2024 року.

Як би вплинуло обмеження ціни

У лютому середня ціна Urals і East Siberia Pacific Ocean зросла на відповідно 14% і 3%. Вартість обох сортів наразі значно перевищує встановлену цінову межу. Середня ціна на Urals у лютому становила 73,21 долара США за барель, а на ESPO — 77,27 долара за барель.

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Відповідно до звіту, обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель зменшило б доходи Росії на 46 млрд євро (25%) з моменту введення санкцій у грудні 2022 року до кінця лютого 2024 року. Тільки у лютому обмеження ціни зменшило б доходи на 26%, тобто 3,45 мільярда євро.

! Згідно з аналізом звіту, від початку санкцій до кінця лютого повне дотримання верхньої межі ціни призвело б до зменшення доходів Росії на 9% — 15,81 мільярда євро. Тільки у лютому це призвело б до зменшення доходів на 9%.

Доходи зростають

У звіті CREA відзначається, що доходи Росії від морського експорту сирої нафти у лютому зросли на 12%, що становить близько 24 мільйонів євро на день. Таке зростання зафіксували вперше за останні три місяці.

Таким чином, щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива зросли на 2% в порівнянні з попереднім періодом. Однак це зростання експортних надходжень було пов'язане з підвищенням цін на російську нафту протягом місяця, а не зі збільшенням обсягів її експорту. Навпаки, обсяг експорту скоротився на 3% порівняно з попереднім місяцем.

! У лютому 45% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, на які поширюється обмеження ціни на нафту. Решта була перевезена "тіньовими" танкерами й не підпадала під дію політики обмеження цін.