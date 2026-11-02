Ціни на огірки злетіли на 62%: скільки тепер коштують овочі в Україні

Осіннє похолодання та зміна сезонів традиційно б'ють по гаманцях українців під час походів за продуктами. Цього разу неприємний сюрприз покупцям підготував ринок популярних салатних овочів.

Чому вартість овочів стрімко пішла вгору

Лише від початку цього тижня відпускні ціни на тепличні огірки в Україні підскочили в середньому на 62%. Наразі кілограм цієї продукції надходить у продаж по 95 – 120 гривень, про що свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

Головною причиною такого цінового удару стало сезонне скорочення пропозиції. Українські тепличні комбінати наближаються до завершення сезону та проводять зачистку теплиць, тому продають овочі переважно дрібним оптом. Додатково ціни підігріває відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит від роздрібних мереж, навіть попри суттєве погіршення якості останніх партій.

Скільки доведеться заплатити в супермаркетах

Щоб зрозуміти реальний вплив на родинний бюджет, варто поглянути на цінники у великих торговельних мережах. Наприклад, у "Сільпо" вартість гладких огірків стартує від 75 гривень за кілограм, а за корнішони доведеться віддати близько 90 гривень.

Мережа "АТБ" пропонує тепличні овочі першого ґатунку в середньому по 69 – 74 гривні за кілограм. Водночас у "Novus" ціни на українські огірки коливаються в межах 79 – 85 гривень залежно від сорту та пакування.

Якою була ситуація на ринку раніше та чого чекати далі

Цікаво, що попри нинішній ціновий шок, ситуація для споживачів залишається дещо кращою, ніж торік. Експерти підкреслюють, що зараз середня вартість тепличного огірка в Україні все ще на 10 – 34% нижча, ніж за аналогічний період минулого року, коли ринок переживав ще жорсткіший дефіцит через складні умови вирощування.

Зверніть увагу! Проте фахівці заспокоюють: таке стрімке зростання не триватиме довго. Очікується, що вже з наступного тижня імпортери розпочнуть активні поставки дешевшої продукції з Туреччини. Щойно іноземні овочі потраплять на прилавки, місцеві господарства будуть змушені призупинити націнки, щоб витримати конкуренцію та не втратити покупця.

До речі, відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли вперше від середини літа, сягнувши позначки у 10 – 16 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дорожче, ніж 2 тижні тому.