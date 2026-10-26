Ціни на огірки різко злетіли: скільки тепер коштує кілограм в Україні

Похолодання внесло свої жорсткі корективи у вартість популярних овочів на полицях магазинів. Покупцям варто приготуватися до нових цінників, адже ситуація на ринку кардинально змінилася.

Чому овочі різко додали у вартості та скільки доведеться платити

Через прохолодну погоду пропозиція огірків від українських тепличних господарств скоротилася вдвічі, що спровокувало стрибок вартості одразу на 32% за тиждень. Наразі кілограм цього овоча обійдеться українцям у 55-80 гривень, про що свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit. Відсутність імпорту та високий попит з боку супермаркетів лише підігрівають цей ціновий ажіотаж.

Фахівці заспокоюють, що такий стрімкий ріст не триватиме вічно. Дефіцит на внутрішньому ринку неминуче змусить імпортерів розпочати постачання дешевшої продукції з-за кордону вже наступного тижня. Щойно іноземні овочі потраплять на прилавки, місцеві комбінати будуть змушені призупинити націнки, щоб витримати конкуренцію.

Скільки коштують огірки в популярних супермаркетах

Цікаво, що попри нинішній ціновий стрибок, ситуація для гаманця споживача залишається кращою, ніж торік. Аналітики підкреслюють, що зараз середня вартість тепличного огірка в Україні на 34% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді ринок переживав ще більший дефіцит через складніші умови вирощування та логістики.

Зверніть увагу! Для розуміння реальної картини ми проаналізували актуальні пропозиції у великих торговельних мережах. У "Сільпо" гладкі огірки стартують від 75 гривень за кілограм, тоді як корнішони обійдуться дорожче – близько 90 гривень. Мережа "АТБ" пропонує тепличні овочі першого ґатунку в середньому по 69-74 гривні за кілограм. Водночас у "Novus" цінники на українські огірки коливаються в межах 79-85 гривень, залежно від сорту та пакування.

Раніше ми писали, що українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати вартість помідорів на тлі високого попиту та скорочення пропозиції.