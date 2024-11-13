Нові ціни на пальне: скільки доведеться заплатити на АЗС за літр пального
13 листопада 2024, 12:30Читать новость на русском
Українські АЗС знизили ціни на бензина 1 копійку за літр. Тож вчора це пальне торгувалося на рівні 55,69 гривні за літр.
Ціни на пальне
В середньому великі мережі АЗС розливають пальне за ціною 52,99 – 58,99 гривні за літр, передає 24 Канал з посиланням на Консалтингову групу "А-95".
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Серед них найдешевше купувати у:
- Маркет – 52,99 гривні за літр;
- Фактор – 53 гривні за літр;
- Укр-Петроль – 53,03 гривні за літр.
Натомість найбільша ціни зафіксували на заправках SOCAR – 58,99 гривні за літр. Не відстають також:
- WOG, ОККО – 57,99 гривні за літр;
- Shell – 57,82 гривні за літр;
- Паралель – 57,66 гривні за літр.
Зауважте! Протягом цього тижня ціни на пальне коливатися не будуть через високі запаси та понизений попит.