Нові ціни на пальне: скільки доведеться заплатити на АЗС за літр пального

Українські АЗС знизили ціни на бензина 1 копійку за літр. Тож вчора це пальне торгувалося на рівні 55,69 гривні за літр.

Ціни на пальне

В середньому великі мережі АЗС розливають пальне за ціною 52,99 – 58,99 гривні за літр, передає 24 Канал з посиланням на Консалтингову групу "А-95".

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Серед них найдешевше купувати у:

Маркет – 52,99 гривні за літр;

Фактор – 53 гривні за літр;

Укр-Петроль – 53,03 гривні за літр.

Натомість найбільша ціни зафіксували на заправках SOCAR – 58,99 гривні за літр. Не відстають також:

WOG, ОККО – 57,99 гривні за літр;

Shell – 57,82 гривні за літр;

Паралель – 57,66 гривні за літр.

Зауважте! Протягом цього тижня ціни на пальне коливатися не будуть через високі запаси та понизений попит.