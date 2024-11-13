Цены на топливо
В среднем крупные сети АЗС разливают топливо по цене 52,99 – 58,99 гривны за литр, передает 24 Канал со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".
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Среди них дешевле всего покупать у:
- Маркет – 52,99 гривны за литр;
- Фактор – 53 гривны за литр 53 гривны за литр;
- Укр-Петроль – 53,03 гривны за литр.
Зато самая большая цены зафиксировали на заправках SOCAR – 58,99 гривны за литр. Не отстают также:
- WOG, ОККО – 57,99 гривны за литр;
- Shell – 57,82 гривны за литр 57 82 гривны за литр;
- Параллель – 57,66 гривны за литр.
Обратите внимание! В течение этой недели цены на топливо колебаться не будут из-за высоких запасов и пониженного спроса.