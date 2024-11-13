Импорт электроэнергии

В начале ноября цены на электроэнергию в Европе начали расти, что может иметь негативные последствия для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Ольгу Буславец.

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С начала ноября начали расти цены на электроэнергию в Европе. Так что, без изменения ценовых ограничений на рынке Украины импорт может быть непроходимым во время осенне-зимнего периода. О таком сценарии я предупреждала,

– написала экс-министр энергетики Украины.

Потребление электроэнергии до сих пор растет, а украинская энергосистема уже достаточно близко подошла к периоду, когда обойтись без импорта электроэнергии будет невозможно.

Поэтому очень важно создать рыночные условия для привлечения максимально возможного импорта электроэнергии в ближайшей перспективе для недопущения отключений потребителей от электроэнергии при имеющихся 2100 мегаватт мощности возможного импорта,

– добавила она.

Напомним! Производство электроэнергии на ТЭС постепенно растет из-за ремонтных работ на энергоблоках. Производство электроэнергии из возобновляемых источников упало из-за пасмурной погоды.

Сейчас Украина импортирует электроэнергию из: