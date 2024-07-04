Україна готується до нового зростання цін на пальне: чому і коли це станеться

Вартість пального в Україні може зрости вже найближчим часом. Більшою мірою це повʼязано із запровадженням нових акцизів на пальне.

На скільки зросте вартість пального в Україні

Наразі неясно, з якого моменту будуть діяти нові податкові ставки на пальне, через те, що законопроєкт ще не пройшов всі етапи прийняття. Утім, вже було проголосовано за альтернативний законопроєкт зі зниженими акцизами на скраплений автомобільний газ.

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Як пояснює експерт з енергетичних питань, Геннадій Рябцев, під час розмови з 24 Каналом, якщо у другому читанні буде остаточно схвалений альтернативний проєкт закону, тоді ціни на бензин на АЗС можуть зрости орієнтовно на 2 гривні за літр, а на дизпальне – на 1 гривню за літр. Причому підвищення відбуватиметься протягом кількох тижнів.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Звісно, що трейдери не будуть одразу підіймати на дві гривні ціни. Вони розтягнуть це зростання. Але не до кінця року. Ймовірно, на декілька тижнів від початку дії відповідних норм.

Водночас ціни на скраплений газ можуть зрости десь на 50 копійок. Однак, як наголошує експерт, ціни зростуть не лише через підвищення податків, але й внаслідок інших чинників.