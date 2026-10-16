Ціни на помідори різко злетіли: скільки тепер доведеться платити українцям

Осіннє похолодання вже почало диктувати свої правила на продуктовому ринку країни, змушуючи продавців переписувати цінники. Звичні овочі для щоденного раціону стають менш доступними, а покупцям доводиться ретельніше планувати витрати.

Що відбувається з цінами на томати зараз

Українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати вартість помідорів на тлі високого попиту та скорочення пропозиції. Наразі кілограм тепличних томатів обійдеться покупцям у 50-75 гривень, що в середньому на 14% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Учасники ринку пояснюють такий ціновий стрибок нестабільними та обмеженими поставками з місцевих господарств. Через різке похолодання дозрівання овочів у стаціонарних теплицях суттєво сповільнилося. Водночас поставки з плівкових теплиць взагалі припинилися, що створило відчутну нестачу на полицях магазинів.

Чи врятує ситуацію імпорт та що було раніше

Наразі компенсувати нестачу українських овочів за рахунок закордонної продукції продавцям не вдається. Проте ключові гравці ринку зазначають, що подорожчання місцевого томата вже стимулює зростання поставок з інших країн. Цікаво, що попри нинішній стрибок, тепличні комбінати України продають томати в середньому на 18% дешевше, ніж це було в середині жовтня минулого року.

Зверніть увагу! Щоб не переплачувати, варто моніторити пропозиції великих торгових мереж. Станом на середину жовтня ціни на томати варіюються залежно від сорту та магазину. У мережі "АТБ" звичайні помідори першого ґатунку можна знайти в середньому по 65-70 гривень за кілограм. У "Сільпо" ціни стартують від 68 гривень, тоді як тепличні томати на гілці обійдуться дорожче – близько 85-95 гривень. У гіпермаркетах "Novus" та "Ашан" вартість добірних рожевих або жовтих помідорів може сягати 100-120 гривень за кілограм, проте базові сорти тримаються на рівні 70-75 гривень.

Нещодавно ми писали, що фермери готові віддавати ріпчасту цибулю по 9 – 15 гривень за кілограм, що на 10% дешевше порівняно з минулим тижнем. Пропозиція на ринку стрімко зростає, а от попит з боку покупців залишається млявим.