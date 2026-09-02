Проблеми з продуктами в Україні: чи зростуть ціни на їжу та чи варто робити запаси

Вартість продуктів в Україні поки що не змінюється. Але у перспективі можливі зміни.

Чи виростуть продукти у ціні в Україні

Зокрема, робити запаси харчів українців не закликають, про що повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Висоцього, ціни на продукти в Україні найближчими тижнями не зміняться. Але у майбутньому можливе подорожчання.

Одна з причина – це зміна логістики. Попередній економічний розрахунок демонструє, що перехід на доставку автотранспортом може збільшити ціну на продовольчий кошик у середньому на 2,5 – 3%. Але фізичного дефіциту продуктів не було зафіксовано.

Енергетичний компонент – вартість палива, електроенергії та газу – міністр окремо підкреслив. Він пояснив, що саме ці чинники можуть вплинути на ціни в майбутньому. Але інших критичних викликів наразі немає.

Крім того, немає підстав створювати продовольчі запаси. Зокрема, нема потреби "запасатися" на тиждень або два.

Нагадаємо, що минулого тижня Висоцький заявив, що дефіциту товарів в Украні очікувати не варто. Також не варто й готуватися до голоду.

Взагалі світові ціни зростають також. Наприклад, сільськогосподарські культури збільшились більше, ніж на 13% за серпень.