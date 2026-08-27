Пшениця б'є трирічний рекорд: нові загрози Росії можуть ще більше розігнати ціни

Світові ціни на пшеницю різко пішли вгору через загрози щодо нової ескалації війни Росії проти України. Учасники ринку побоюються, що подальші удари по українській інфраструктурі ще більше ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону та посилять дефіцит на ринку.

Ціни злетіли до максимуму

Пшениця на біржі в Чикаго під час торгів подорожчала на 2,6% після попереднього стрибка на 6,4%, досягнувши найвищої ціни з липня 2023 року, пише Bloomberg.

Загалом лише цього місяця ціни на пшеницю підскочили на 19% через перебої з постачаннями з Чорного моря.

Головною причиною занепокоєння трейдерів стали дані про підготовку Росії до посилення ударів по українській інфраструктурі.

Річ у тім, що ескалація в акваторії Чорного моря безпосередньо загрожує стабільності постачань, оскільки Україна та Росія сукупно забезпечують понад чверть світового експорту пшениці.

Продукти можуть здорожчати

Зростання біржових котирувань означає зміну ситуації на ринку, де раніше накопичені запаси стримували стрибки цін.

Тепер споживачі ризикують зіткнутися з новою хвилею здорожчання продуктів харчування.

Ринок дуже стурбований логістичними обмеженнями у разі ескалації конфлікту. Якщо ми не отримаємо вирішення ситуації в Чорному морі та покращення доступу до судноплавства без загроз для його безпеки, зростання цін продовжиться,

– сказав генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.

Країни-імпортери вже змушені терміново шукати дорожчу альтернативу з віддалених регіонів. Проте закупівля зерна в Аргентині чи Австралії значно підвищує логістичні витрати та створює додатковий тиск на кінцеві ціни для споживачів.

Росія та Україна загалом є постачальниками з низькою собівартістю, але тепер, коли значна частина їхніх поставок недоступна, споживачі опинилися у складнішому становищі,

– пояснив Ніколау.

Нагадаємо, Україна вже скоротила експорт агропродукції більш ніж наполовину порівняно з попередніми прогнозами на цей сезон. Водночас очікується, що російські постачання пшениці у серпні зменшаться більш ніж на 50% у річному вимірі.