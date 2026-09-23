Дефіцит ріпаку в ЄС розігнав ціни: як українським фермерам не втратити гроші

Світовий аграрний ринок опинився у нестандартній ситуації через кліматичні та геополітичні гойдалки. Для українського агробізнесу відкрилося вузьке вікно можливостей, яке може закритися вже найближчими тижнями.

Чому виник дефіцит та скільки зараз платять за врожай

Європейські переробні заводи зіткнулися з гострою нестачею сировини через блокування українських чорноморських портів та затяжні дощі під час жнив у Канаді, повідомляє Grain Trade. На тлі цього листопадові ф'ючерси на паризькій біржі підскочили до 556,25 євро за тонну, а експортні ціни попиту в Україні з доставкою до портів Дунаю сягнули 500 – 520 доларів за тонну.

Українським фермерам варто максимально прискорити продажі, поки на ринок не вийшли конкуренти з інших континентів та не збили цей ціновий пік.

Важливо! Поки в Європі готові платити більше, на внутрішньому ринку ситуація грає не на користь аграріїв. Вітчизняні переробники різко знизили попит на ріпак, оскільки їм зараз значно вигідніше працювати з дешевшим соняшником. Через це закупівельні ціни на ріпак з базовою олійністю впали до 19 000 – 21 000 гривень за тонну. До того ж масовий збір сої, кукурудзи та соняшнику провокує дефіцит вільного транспорту, що неминуче тягне вгору вартість логістики для виробників.

Історично ціни на олійні культури сильно залежать від глобальних погодних умов та енергетичного ринку, і зараз ці тренди починають грати проти високих прайсів. Погода в Австралії максимально сприяє врожаю каноли, тому аналітики вже підвищили прогнози збору до 8 мільйонів тонн, що незабаром суттєво збільшить пропозицію в ЄС.

Зверніть увагу! Крім того, за останні сім днів нафта подешевшала майже на 8% до 100,5 долара за барель, що традиційно тягне за собою зниження котирувань на біопаливо та сировину для нього. Враховуючи високі темпи українського експорту у вересні, аграріям критично важливо зафіксувати прибуток за поточними європейськими цінами, поки логістика залишається доступною, а ринок не перенаситився.

До речі, глобальні покупці пшениці найближчими тижнями зіткнуться з болісно високими витратами. Світові ціни стрімко зростають, оскільки війна Росії проти України не демонструє ознак завершення.