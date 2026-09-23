Почему возник дефицит и сколько сейчас платят за урожай

Европейские перерабатывающие заводы столкнулись с острой нехваткой сырья из-за блокировки украинских черноморских портов и затяжных дождей во время уборки урожая в Канаде, сообщает Grain Trade. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на парижской бирже подскочили до 556,25 евро за тонну, а экспортные цены спроса в Украине с доставкой в порты Дуная достигли 500–520 долларов за тонну.

Украинским фермерам стоит максимально ускорить продажи, пока на рынок не вышли конкуренты с других континентов и не сбили этот ценовой пик.

Важно! Пока в Европе готовы платить больше, на внутреннем рынке ситуация складывается не в пользу аграриев. Отечественные переработчики резко снизили спрос на рапс, поскольку им сейчас значительно выгоднее работать с более дешевым подсолнечником. Из-за этого закупочные цены на рапс с базовой масличностью упали до 19 000 – 21 000 гривен за тонну. К тому же массовый сбор сои, кукурузы и подсолнечника провоцирует дефицит свободного транспорта, что неизбежно ведет к росту стоимости логистики для производителей.

Исторически цены на масличные культуры сильно зависят от глобальных погодных условий и энергетического рынка, и сейчас эти тенденции начинают играть против высоких цен. Погода в Австралии максимально благоприятна для урожая канолы, поэтому аналитики уже повысили прогнозы урожая до 8 миллионов тонн, что в скором времени существенно увеличит предложение в ЕС.

Обратите внимание! Кроме того, за последние семь дней нефть подешевела почти на 8% до 100,5 доллара за баррель, что традиционно влечет за собой снижение котировок на биотопливо и сырье для него. Учитывая высокие темпы украинского экспорта в сентябре, аграриям крайне важно зафиксировать прибыль по текущим европейским ценам, пока логистика остается доступной, а рынок не перенасытился.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, глобальные покупатели пшеницы в ближайшие недели столкнутся с болезненно высокими затратами. Мировые цены стремительно растут, поскольку война России против Украины не демонстрирует признаков завершения.