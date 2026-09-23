Что происходит с стоимостью пшеницы

Крупнейшим импортерам пшеницы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, которые рассчитывали на поставки из Черноморского региона, становится все труднее обеспечивать себя зерном, о чем пишет Reuters.

Из-за атак на суда и портовую инфраструктуру перевозки грузов из этого региона с июля практически остановились. Эти ограничения привели к росту цен:

фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго поднялись на 40% от июньских минимумов, достигнув трехлетнего максимума;

а цены на пшеницу от альтернативных экспортеров также резко выросли.

Это грозит новой волной продовольственной инфляции для некоторых наиболее уязвимых потребителей в мире.

Большинство мировых импортеров в течение последних нескольких месяцев воздерживалось от альтернативных закупок, надеясь на достижение соглашения между Россией и Украиной о возобновлении экспорта зерна.

Однако местные запасы быстро сокращаются, особенно в зависимой от импорта Азии. Конкуренция за партии пшеницы, вероятно, будет усиливаться до конца года, когда начнется сбор урожая в Южном полушарии.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Между тем цены, как ожидается, будут продолжать расти. Некоторые покупатели на Ближнем Востоке и в Африке уже ищут альтернативные источники поставок. В то же время некоторые импортеры заявляют, что их запасов может хватить до ноября или конца года, после чего им понадобятся более крупные объемы закупок.

По оценкам Kpler, российский экспорт пшеницы в сентябре сократится примерно до 1 миллиона тонн против 5 миллионов тонн за аналогичный месяц прошлого года.

Украина в этом месяце экспортирует около 1 миллиона тонн – вдвое меньше, чем в сентябре прошлого года.

В ближайшее время больше всего от дефицита пострадает Азия.

Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире, в этом месяце получила из Черноморского региона лишь около 60 тысяч тонн против 500 тысяч тонн в сентябре прошлого года.

Египет – крупнейший покупатель пшеницы в мире – в сентябре–октябре должен получить менее одной десятой объема, который он получил от России и Украины за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в августе мировые цены на пшеницу приблизились к самому высокому уровню почти за три года. Согласно прогнозу, мировые цены на продовольствие могут вырасти на 11,8%.

В частности, хлеб в Украине дорожал в течение всего года. Основное влияние на конечную цену оказывают затраты на переработку, электроэнергию, природный газ, логистику и т. д.