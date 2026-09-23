Що відбувається з вартістю пшениці

Найбільшим імпортерам пшениці в Азії, на Близькому Сході та в Африці, які розраховували на постачання з Чорноморського регіону, дедалі важче забезпечувати себе зерном, про що пише Reuters.

Через атаки на судна та портову інфраструктуру перевезення вантажів із цього регіону з липня майже зупинилося. Ці обмеження спричинили зростання цін:

ф'ючерси на пшеницю на біржі в Чикаго піднялися на 40% від червневих мінімумів, досягнувши трирічного максимуму;

а ціни на пшеницю від альтернативних експортерів також різко зросли.

Це загрожує новою хвилею продовольчої інфляції для деяких найбільш вразливих споживачів у світі.

Більшість світових імпортерів протягом останніх кількох місяців утримувалася від альтернативних закупівель, сподіваючись на домовленість між Росією та Україною щодо відновлення експорту зерна.

Однак місцеві запаси швидко скорочуються, особливо в залежній від імпорту Азії. Конкуренція за партії пшениці, ймовірно, посилюватиметься до кінця року, коли розпочнеться збір урожаю в Південній півкулі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тим часом ціни, як очікується, зростатимуть і надалі. Деякі покупці на Близькому Сході та в Африці вже шукають альтернативні джерела постачання. Водночас деякі імпортери кажуть, що їхніх запасів може вистачити до листопада або кінця року, після чого їм знадобляться більші обсяги закупівель.

За оцінками Kpler, російський експорт пшениці у вересні скоротиться приблизно до 1 мільйона тонн проти 5 мільйонів тонн за аналогічний місяць минулого року.

Україна цього місяця експортує близько 1 мільйона тонн – удвічі менше, ніж у вересні минулого року.

Найближчим часом найбільше від дефіциту постраждає Азія.

Індонезія, другий за величиною імпортер пшениці у світі, цього місяця отримала з Чорноморського регіону лише близько 60 тисяч тонн проти 500 тисяч тонн у вересні торік.

Єгипет – найбільший покупець пшениці у світі – у вересні – жовтні має отримати менше, ніж десяту частину обсягу, який він отримав від Росії та України за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що у серпні світові ціни на пшеницю наблизилися до найвищого рівня майже за три роки. Згідно з прогнозом, світові ціни на продовольство можуть зрости на 11,8%.

Зокрема, хліб в Україні дорожчав протягом усього року. Основний вплив на кінцеву ціну мають витрати на переробку, електроенергію, природний газ, логістику тощо.