Паління стане розкішшю: як зростуть ціни на сигарети у 2025 році

З початку нового року в Україні зростуть акцизи на сигарети, що призведе до подорожчання тютюнових виробів. Як зміняться ціни у 2025 році та скільки нині коштують сигарети у Європі, читайте далі.

Як зросте вартість сигарет у 2025 році

Через запровадження нових акцизів на тютюнові вироби у 2025 році в Україні ціни на тютюнові вироби зростуть на 40 гривень. Про це раніше повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

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Він пояснив, що акциз на сигарети прив’язаний до євро, а не до гривні, тому з нового року ціна сигарет зросте.

Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС,

– написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Завдяки цьому Україна зможе отримати додаткові 20 мільярдів гривень.

Які зараз ціни на сигарети в Україні та Європі

За даними "Мінфіну" станом на листопад 2024 року середньомісячна ціна на сигарети з фільтром вітчизняних марок складає 91,15 гривні. Водночас сигарети медіум класу коштують 98,28 гривні, а преміум класу – 116,10 гривні.

Важливо! Зверніть увагу, що ціни можуть варіюватися залежно від бренду та місця придбання.

Водночас у Європі, де є велика кількість українських біженців, ціни на сигарети теж вражають. Згідно з даними Numbeo, середня ціна пачки сигарет Marlboro у 2024 році в різних країнах Європи становить: