Осінній стрибок цін: чому цибуля різко подорожчала на 20%

Осінній сезон традиційно приносить зміни вартості базових продуктів харчування на вітчизняному ринку. Цього разу неприємний сюрприз для покупців підготував один із найпопулярніших овочів борщового набору.

Чому овоч різко додав у ціні та скільки доведеться платити

З початку поточного тижня українські фермери почали масово переписувати цінники на ріпчасту цибулю у бік збільшення. Наразі гуртові партії відвантажують не дешевше ніж по 13 – 20 гривень за кілограм, що одразу на 21% дорожче порівняно з кінцем минулого робочого тижня. Такий ціновий стрибок аналітики проєкту EastFruit пояснюють ажіотажним попитом з боку оптовиків та роздрібних мереж.

Головна причина подорожчання криється у бажанні аграріїв заробити більше взимку. Власники господарств зараз активно закладають найякіснішу продукцію у сховища, тому на відкритий ринок потрапляє досить обмежена пропозиція. Оптові компанії, своєю чергою, поспішають закупити товар як для поточних продажів, так і для власних запасів, що додатково підігріває ринок.

Якщо поглянути на ретроспективу, то поточні цінники вже суттєво б'ють по кишені українців порівняно з аналогічним періодом минулого року. На початку вересня 2025 року фермери віддавали цей овоч на 32% дешевше, ніж сьогодні. Проте ключові гравці ринку заспокоюють: це подорожчання є тимчасовим явищем. Збирання врожаю на українських полях усе ще триває, тому до середини жовтня пропозиція залишатиметься високою, що має стабілізувати вартість.

Скільки коштує кілограм у популярних супермаркетах

На полицях великих роздрібних мереж подорожчання вже відчутне. Станом на сьогодні, у супермаркетах "АТБ" звичайну ріпчасту цибулю можна знайти в середньому по 15 – 17 гривень за кілограм. У мережі "Сільпо" цінники стартують від 16,50 гривні за базовий сорт, тоді як відбірний овоч обійдеться понад 22 гривні. "Novus" та "Ашан" пропонують продукцію в діапазоні 15,90 – 18 гривень за кілограм, залежно від калібру та якості. Тож українцям варто уважно моніторити акційні пропозиції, аби не переплачувати за базові продукти.

Раніше ми писали, що осінній сезон приніс українцям неприємні сюрпризи під час походів за продуктами. Вартість огірків на полицях магазинів також почала стрімко зростати.