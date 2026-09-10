Почему овощ резко подорожал и сколько придется платить

С начала текущей недели украинские фермеры начали массово переписывать ценники на репчатый лук в сторону повышения. Сейчас оптовые партии отгружаются не дешевле, чем по 13 – 20 гривен за килограмм, что сразу на 21% дороже по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Такий ценовой скачок аналитики проекта EastFruit объясняют ажиотажным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Главная причина подорожания кроется в желании аграриев заработать больше зимой. Владельцы хозяйств сейчас активно закупают самую качественную продукцию для хранения, поэтому на открытый рынок поступает довольно ограниченное предложение. Оптовые компании, в свою очередь, спешат закупить товар как для текущих продаж, так и для собственных запасов, что дополнительно подогревает рынок.

Если взглянуть в ретроспективу, то текущие цены уже существенно бьют по карману украинцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале сентября 2025 года фермеры продавали этот овощ на 32% дешевле, чем сегодня. Однако ключевые игроки рынка успокаивают: это подорожание является временным явлением. Сбор урожая на украинских полях все еще продолжается, поэтому до середины октября предложение будет оставаться высоким, что должно стабилизировать стоимость.

Сколько стоит килограмм в популярных супермаркетах

На полках больших розничных сетей подорожание уже ощутимо. На сегодняшний день в супермаркетах "АТБ" обычный репчатый лук можно найти в среднем по 15 – 17 гривен за килограмм. В сети "Сильпо" цены начинаются от 16,50 гривны за базовый сорт, тогда как отборный овощ обойдется более чем в 22 гривны. "Novus" и "Ашан" предлагают продукцию в диапазоне 15,90 – 18 гривен за килограмм, в зависимости от калибра и качества. Поэтому украинцам стоит внимательно следить за акционными предложениями, чтобы не переплачивать за базовые продукты.

Ранее мы писали, что осенний сезон преподнес украинцам неприятные сюрпризы во время покупок продуктов. Стоимость огурцов на полках магазинов также начала стремительно расти.