Волоські горіхи по 400 гривень: чому ціни злетіли вдвічі та що буде далі

Улюблений осінній суперфуд українців стрімко перетворюється на справжній делікатес. Погодні аномалії завдали серйозного удару по ринку, змушуючи продавців масово переписувати цінники.

Чому цінники на ринках та в магазинах шокують покупців?

В Україні вартість волоських горіхів підскочила рівно вдвічі, сягнувши позначки у 400 гривень за кілограм замість звичних 200. Такий ціновий стрибок боляче б'є по гаманцях споживачів, які звикли робити запаси корисних продуктів на зиму.

Головною причиною різкого подорожчання стало суттєве скорочення врожаю. Як пояснює професор НУВГП та голова обласного відділення Української горіхової асоціації Петро Скрипчук, пропозиція на ринку критично впала через неврожай минулого сезону та нищівні весняні приморозки цього року.

Зверніть увагу! Попри те, що сировина стала "золотою", виробникам поки вдається стримувати ціни на похідні продукти. Наприклад, фермерське господарство Скрипчука на Рівненщині, яке обробляє 18 гектарів садів із потенціалом у 4 тонни, продовжує випускати олію холодного віджиму та мацерати за старими прайсами. Це стало можливим виключно завдяки завчасно сформованим запасам, що дозволяє захистити покупців від інфляційного шоку.

Нагадаємо, що українські аграрії ще з весни били на сполох через температурні гойдалки. Травневі заморозки, які накрили більшість регіонів України, серйозно пошкодили цвіт плодових дерев та горіхових садів. Це наклалося на загальне виснаження насаджень після минулорічної посухи, що у підсумку і призвело до нинішнього дефіциту сировини на внутрішньому ринку.

Скільки доведеться заплатити за горіхи у супермаркетах

Якщо ви плануєте купувати очищені волоські горіхи у великих торгових мережах, готуйтеся до суттєвих витрат.

У "Сільпо" кілограм фасованих горіхів обійдеться в середньому від 390 до 420 гривень.

кілограм фасованих горіхів обійдеться в середньому від 390 до 420 гривень. Мережа "АТБ" пропонує дещо бюджетніші варіанти – близько 360-380 гривень за кілограм.

пропонує дещо бюджетніші варіанти – близько 360-380 гривень за кілограм. У "Novus" та "Varus" цінники на добірні ядра стартують від 400 гривень і можуть сягати 450 гривень за кілограм залежно від виробника та якості пакування.

Щоб зекономити, експерти радять купувати горіхи в шкаралупі на гуртових ринках, де ціна традиційно залишається нижчою.

Раніше ми писали, що осінній сезон приніс українцям приємні новини з продуктових ринків, адже вартість моркви почала стрімко йти донизу. Фермери змушені переписувати цінники ледь не щодня, намагаючись якнайшвидше розпродати врожай.