"Золота" логістика: чому фермери зупинили продаж зерна та що буде з цінами

Українські аграрії зіткнулися з новими викликами під час експорту власної продукції за кордон. Ситуація на кордонах та в портах змушує переглядати стратегії продажу, щоб не залишитися в мінусі.

Чому аграрії відмовляються продавати врожай та як страховка з'їдає прибутки

Через постійні обстріли та тривоги на західних кордонах вагони простоюють по 20 – 40 днів, що катастрофічно роздуває вартість логістики. Як наслідок, трейдери пропонують за продовольчу пшеницю лише 5500 – 6500 гривень за тонну, тому фермери масово притримують зерно, про що повідомляє Електронна зернова біржа.

Базова ставка страхування суден для рейсу до чорноморських портів злетіла до небес. Якщо до блокади 2024 року вона становила 150 – 250 тисяч доларів, то у жовтні 2026-го сягнула 2,5 мільйона доларів за рейс, що забирає додаткові 35,7 долара з кожної тонни.

Подорожчання фрахту суттєво обвалило ціни на російську пшеницю, тому очікуємо, що після нового року Росія буде змушена починати перемовини для відновлення роботи чорноморських портів,

– наголошують експерти біржі.

Хто зараз купує українське зерно

Попри всі труднощі, за першу половину жовтня Україна експортувала 558 тисяч тонн пшениці. Головним покупцем став Єгипет, який забрав майже чверть усього обсягу, а слідом ідуть Алжир, Туреччина та країни ЄС.

На глобальний ринок також тиснуть геополітичні заяви. Нагадаємо, раніше ми писали, що ф'ючерси на пшеницю в Чикаго різко пішли вниз після заяв Дональда Трампа про можливе перемир'я.

Зверніть увагу! Трейдери сподіваються, що зниження інтенсивності бойових дій зробить морські перевезення безпечнішими, проте поки що перспективи постачання залишаються вкрай невизначеними, а фермерам варто ретельно планувати терміни продажу залишків.