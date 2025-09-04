Канада знизила граничну ціну на російську нафту. Зниження відбулося на 12%.

Яким стало рішення Канади щодо нафти з Росії?

Це було зроблено, аби ускладнити Москві фінансування війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів,

– сказав міністр фінансів країни Франсуа-Філіп Шампань.

Тобто скорочуючи доходи від нафти, Оттава безпосередньо обмежує спроможність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

У міністерстві фінансів додали, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47.6 доларів США за барель. Зокрема це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії.

Водночас воно також надсилає чіткий сигнал: санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними. Ба більше, обмеження діятимуть стільки, скільки буде необхідно.

Зверніть увагу! Зниження цінової стелі погодили із Євросоюзом та Великою Британією.

Що відомо про стелю на російську нафту?

Євросоюз встановив нову стелю для російської нафти при прийнятті 18 пакету санкцій проти Росії. Тому відтепер гранична ціна на неї становить 47,6 долара. Однак раніше вона сягала – 60 доларів.

Ба більше, наразі встановлений автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту. Вартість має бути на 15% нижче ринкової (в розрахунку за останні 10 тижнів).

Важливо! "Нова стеля" набула чинності 3 вересня 2025 року. А наступний її перегляд буде 15 січня 2026 року.

Якими будуть ціни на нафтопродукти?

Водночас для нафтопродуктів гранична ціна залишається незмінною. Так для важких нафтопродуктів вона становитиме 45 доларів за барель, а для легких – 100 доларів за барель.

Що відбувається з нафтовою галуззю Росії?