"Чистий тероризм": експерт сказав, чи буде в Україні паливна криза через атаки Росії на АЗС

Росія розпочала нову хвилю залякування українців, атакуючи заправні станції та намагаючись спровокувати паніку серед водіїв. Тим часом у мережі ширяться списки нібито можливих цілей ворога в різних куточках столиці. Проте чи здатні ці удари спричинити дефіцит пального та зупинити транспорт.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн припустив у розмові з 24 Каналом, чи існує ризик ударів по АЗС у Києві та області. Він висловив свою думку щодо ймовірного виникнення паливної кризи.

Чи можливий дефіцит пального в Києві?

Експерт зазначив, що ворог вже обстріляв понад 300 заправок у прифронтових областях, однак 80% із них відновили роботу. На його думку, Росія застосовує таку тактику як дзеркальну відповідь на удари по її енергетичному сектору.

Це говорить про те, що це абсолютно безглузді атаки з погляду завдання нам збитків чи досягання якогось ефекту. Тобто це чистий тероризм,

– наголосив Сергій Куюн.

Спікер підкреслив, що у прифронтових регіонах окупанти використовують FPV-дрони та безпілотники типу "Молнія", які недоступні для ударів по Києву. Водночас експерт сумнівається, що ворог масово атакуватиме АЗС у столиці "Шахедами".

У Києві на сьогодні 250 станцій, в області – 570. Сумарно це виходить понад 800 станцій. Нереально вибити або досягти якогось критичного відсотка,

– запевнив директор консалтингової групи "А-95".

Він додав, що навіть атаковані заправки невдовзі відновлюють роботу, тому паливної кризи чи стрибка цін чекати не варто.

Експерт припустив, чи будуть росіяни продовжувати бити по АЗС: дивіться відео

Нагадаємо, що 10 вересня близько 10:30 у Києві російський реактивний безпілотник влучив в АЗС поруч з ТРЦ Respublika Park. За попередніми даними, зазнали поранення 4 людини, трьох постраждалих медики госпіталізували. Раніше у телеграм-каналах з'явилась непідтверджена інформація про нібито перелік із 20 АЗС, які ворог може атакувати найближчим часом. АЗС, в яку влучив російський дрон, була в цьому списку.