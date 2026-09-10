Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в беседе с 24 Каналом высказал предположение о том, существует ли риск ударов по АЗС в Киеве и области. Он высказал свое мнение о вероятности возникновения топливного кризиса.

Возможен ли дефицит топлива в Киеве?

Эксперт отметил, что враг уже обстрелял более 300 заправок в прифронтовых областях, однако 80% из них возобновили работу. По его мнению, Россия применяет такую тактику в качестве зеркального ответа на удары по ее энергетическому сектору.

Это говорит о том, что это абсолютно бессмысленные атаки с точки зрения нанесения нам ущерба или достижения какого-либо эффекта. То есть это чистый терроризм,

– подчеркнул Сергей Куюн.

Спикер подчеркнул, что в прифронтовых регионах оккупанты используют FPV-дроны и беспилотники типа "Молния", которые недоступны для нанесения ударов по Киеву. В то же время эксперт сомневается, что враг будет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".

В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области – 570. В сумме это составляет более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента,

– заверил директор консалтинговой группы "А-95".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Он добавил, что даже подвергшиеся атакам заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.

Эксперт высказал предположение, будут ли россияне продолжать наносить удары по АЗС: смотрите видео

Напомним, что 10 сентября около 10:30 в Киеве российский реактивный беспилотник попал в АЗС рядом с ТРЦ Respublika Park. По предварительным данным, ранения получили 4 человека, трое раненых были госпитализированы. Ранее в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о якобы списке из 20 АЗС, которые враг может атаковать в ближайшее время. АЗС, в которую попал российский дрон, была в этом списке.