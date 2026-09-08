Дефіцит на ринку тисне: Туреччина готує масштабну угоду з Росією

На тлі проблем із постачанням з Близького Сходу Туреччина готується збільшити закупівлі добрив у Росії. Анкара має намір підписати з Москвою меморандум, який дозволить отримувати більші поставки напередодні посівного сезону.

Чому Туреччина збільшує закупівлі

Угоду у Москві мають укласти заступник турецького міністра Ахмет Багджі та його російський колега Максим Боровий, пише Bloomberg.

Документ передбачає для Туреччини виняток із російських експортних обмежень на азотні та фосфатні добрива, а також аміак.

Цей крок дозволить країні перекрити нестачу карбаміду, яка виникла внаслідок перебоїв з поставками від виробників із країн Перської затоки.

Чому Туреччина звернулася до Росії

Через ситуацію навколо війни в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки Туреччина зіткнулася з труднощами при закупівлі карбаміду, аміаку та сірки.

Росія раніше вже послабила частину обмежень на експорт аміаку та карбаміду, щоб допомогти Туреччині задовольнити зростаючий попит на добрива. Нова угода дозволить гарантувати забезпечення фермерів сировиною напередодні посівної кампанії.

Річ у тім, що, хоча Туреччина і здатна виробляти понад 8 мільйонів тонн добрив щорічно, реальні обсяги ледь сягають 5 мільйонів тонн. Хоча потреба складає 7 мільйонів на рік.

Чому ситуація на ринку напружена

Росія є другим за величиною виробником добрив у світі та забезпечує близько 20% поживних речовин, що продаються на світовому ринку. Однак її експорт зазнав перебоїв через війну проти України.

Атаки на судноплавство в Чорному морі ускладнили перевезення та зробили російські поставки до Туреччини дорожчими, відтак Москва дедалі більше використовує порти Балтійського моря.

Водночас, попри готовність збільшити поставки до Туреччини, Москва одночасно обмежує експорт добрив, надаючи пріоритет внутрішньому ринку.

Російським виробникам дозволили експортувати лише 20 мільйонів тонн добрив із 1 червня до 30 листопада, включно з азотними. Тоді як експорт аміачної селітри Росія тимчасово призупинила. взагалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Індія, яка є одним із найбільших імпортерів добрив у світі, веде переговори з Росією про збільшення постачань через напружену ситуацію на Близькому Сході та обмеження експорту з Китаю.