Туреччина запровадила мита на імпорт стальної продукції з Росії

Туреччина ввела антидемпінгові мита на імпорт певної стальної продукції відразу чотирьох країн. Серед їхнього переліку опинилася й Росія.

Туди також потрапили Китай, Індія та Японія. Про це пише видання Daily Sabah.

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Туреччина ввела мита на стальну продукцію з Росії

Генеральний секретар Турецької асоціації виробників сталі Вейсел Яян заявив, що країна ввела мита на імпорт певної стальної продукції з Росії, Китаю, Індії та Японії. Вони стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції приблизною вартістю від 2 до 2,2 мільярда доларів США.

Як йдеться в оголошені, вищезгадані мита коливаються від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту, що є кроком, покликаним запобігти недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.

Таким чином розслідування стосовно імпорту гарячекатаної сталі, проведене після звернення турецьких виробників, показало, що ймовірний демпінг загрожував національному виробництву.

Згідно із прийнятим рішенням, мита на імпорт коливаються: