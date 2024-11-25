Турецький потік допоміг: припинення транзиту газу через Україну не вплине на Угорщину

Припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на стан справ в Угорщині. Країна сподівається на "Турецький потік".

Транзит газу до Угорщини

Завдяки газопроводу "Турецький потік" Угорщина може не відчути припинення постачання газу через Україну, передає 24 Канал з посиланням на Haberler.

Читайте також UnionPay: банки ОАЕ, Туреччини та Таїланду не обслуговують видані Газпромбанком картки

Припинення транзиту через Україну на нас не впливає. Тому що кілька років тому ми будували «Турецький потік» разом із Туреччиною, Болгарією, Сербією та Росією. Зараз Угорщина постачає природний газ через "Турецький потік",

– сказав Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

Нині Угорщина щодня імпортує понад 20 мільйонів кубометрів газу. Наприклад цього року "Турецьким потоком" до Угорщини надійшло понад 6,6 мільярда кубометрів природного газу, що перевищує показники минулого року.

Нагадаємо! Петер Сійярто висловив стурбованість війною в Україні, наголосивши на щоденних негативних наслідках, з якими стикається його країна. Сійярто розкритикував адміністрацію Байдена за низку дій, які, на його думку, можуть загострити конфлікт, зокрема, за схвалення використання ракет дальнього радіуса дії проти Росії та запровадження економічних санкцій проти "Газпромбанку".