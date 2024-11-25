UnionPay від Газпромбанку

Банки в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Таїланді припинили обслуговування карток UnionPay, емітованих російським Газпромбанком. Користувачі в цих країнах повідомляють, що в банкоматах з'являються повідомлення про технічну помилку або про те, що такі картки не підтримуються, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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В Угорщині виникли схожі проблеми, оскільки OTP Bank, єдина фінансова установа, яка раніше обслуговувала ці картки, також відмовилася обробляти зняття коштів, видаючи виписки, подібні до тих, що спостерігалися в інших країнах.

Нагадаємо! Газпромбанк попередив своїх клієнтів про можливі проблеми з використанням карток UnionPay під час подорожей за кордон. Банк порадив клієнтам розглянути можливість використання готівки в якості альтернативи.

США зробили важливий крок, запровадивши новий пакет санкцій. Оголошені 21 листопада, обмеження спрямовані, зокрема, проти Газпромбанку та понад 50 міжнародних російських банків, а також різних фінансових установ та посадових осіб. За заявою Міністерства фінансів США, ці заходи покликані перешкодити Росії уникати санкцій і обмежити її можливості фінансувати війну.