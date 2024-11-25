UnionPay от Газпромбанка

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Таиланде прекратили обслуживание карт UnionPay, эмитированных российским Газпромбанком. Пользователи в этих странах сообщают, что в банкоматах появляются сообщения о технической ошибке или о том, что такие карты не поддерживаются, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Венгрии возникли похожие проблемы, поскольку OTP Bank, единственное финансовое учреждение, которое ранее обслуживало эти карты, также отказалась обрабатывать снятие средств, выдавая выписки, подобные тем, что наблюдались в других странах.

Напомним! Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт UnionPay во время путешествий за границу. Банк посоветовал клиентам рассмотреть возможность использования наличных денег в качестве альтернативы.

США сделали важный шаг, введя новый пакет санкций. Объявленные 21 ноября, ограничения направлены, в частности, против Газпромбанка и более 50 международных российских банков, а также различных финансовых учреждений и должностных лиц. По заявлению Министерства финансов США, эти меры призваны помешать России избегать санкций и ограничить ее возможности финансировать войну.