Ціни на нафту злетіли: як удари Ізраїлю по Ірану вплинуть на вартість палива в Україні

Уночі 13 червня іранські території зазнали повітряної атаки з боку армії Ізраїлю. Через це стрибнули ціни на нафту, що може вплинути на Україну.

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Наслідки від зростання цін на нафту може відчути і Україна, як імпортер нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

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Якщо за короткий період світові ціни на нафту повернуться до попередніх значень, то цей стрибок цін не вплине на український паливний ринок,

– сказав Сергій Куюн.

За словами експерта, ціни на нафту часто реагують на будь-які події на досить динамічно, проте рано чи пізно повертаються донизу.

Світові котирування нафту вже починають знижуватися, після того як з’явилися новини, що нафтова промисловість Ірану була не ушкоджена. Також Сергій Куюн зазначив зазначив, що сьогодні зарано робити висновки про довготривалу поведінку цін на нафту.

Світові ціни на нафту сьогодні

Нафта різко зросла в ціні. Головний фактор впливу на ринку – це серйозні зміни на Близькому Сході. Ізраїль розкрив деякі деталі операції. Країна заявила, що атакувала іранські ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військовому командуванню

Це спровокувало нову хвилю занепокоєння щодо перебоїв з постачанням нафти. Зростання цін на нафту стало найбільшим внутрішньоденним приростом з 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україні, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії.

Нафта Brent зросла в ціні на 6,29 долара або на 9,07%. Бренд нафти торгується на рівні 75,65 долара за барель. Пікова ціна за день становить 78,50 долара за барель, що є найвищим рівнем з січня. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 6,43 долара або на 9,49%.

Американська нафта сьогодні коштує 74,47 долара за барель. Крім того, сировина зафіксувала максимум на ринку з січня на рівні 77,62 долара за барель.