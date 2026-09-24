Росія вдарила по виробництву "Тітки Клари": що буде з асортиментом відомої пекарні

Черговий терористичний акт ворога проти столиці вдарив не лише по інфраструктурі, а й по улюбленому бізнесу багатьох містян. Через наслідки обстрілів клієнтам доведеться тимчасово змінити свої гастрономічні звички.

Як постраждав бізнес та що зміниться для клієнтів

Унаслідок російської масованої атаки на Київ значних пошкоджень зазнали виробничі потужності популярної мережі пекарень "Тітка Клара". Через це найближчим часом у закладах може спостерігатися дефіцит певних позицій з меню, про що компанія офіційно повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Представники бренду звернулися до своїх відвідувачів із проханням поставитися до ситуації з розумінням.

На жаль, через масовану атаку на Київ постраждало наше виробництво. Тому найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності,

– йдеться у заяві компанії.

Керівництво мережі запевняє, що вже зараз робить усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару. Головна мета бізнесу наразі – якнайшвидше відновити повноцінну роботу обладнання та повернути на вітрини весь улюблений асортимент випічки й десертів.

Компанія подякувала українцям за підтримку, наголосивши, що обов'язково впорається з цим викликом та продовжить годувати містян.

Важливо! Ворог цілеспрямовано продовжує бити по цивільних об'єктах та підприємствах, намагаючись завдати максимальної шкоди українській економіці та повсякденному життю людей. Масовані атаки на столицю регулярно створюють перебої в роботі малого та середнього бізнесу, змушуючи компанії змінювати логістику та переглядати графіки роботи. Проте українські підприємці щоразу демонструють високу стійкість, оперативно відновлюючи свої потужності навіть після серйозних руйнувань чи падіння уламків.

Також ми писали, що у ніч на 24 вересня російська армія завдала удару по виробництву та логістичному складу компанії "ТК-Домашній Текстиль" у Києві. Підприємство зазнало удару балістичною ракетою.