Как пострадал бизнес и что изменится для клиентов

В результате массированной российской атаки на Киев значительные повреждения получили производственные мощности популярной сети пекарен "Тетя Клара". Из-за этого в ближайшее время в заведениях может наблюдаться дефицит некоторых позиций из меню, о чем компания официально сообщила на своей странице в инстаграме.

Представители бренда обратились к своим посетителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

К сожалению, из-за массированной атаки на Киев пострадало наше производство. Поэтому в ближайшее время некоторые позиции из меню могут отсутствовать,

– говорится в заявлении компании.

Руководство сети уверяет, что уже сейчас делает все возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Главная цель бизнеса сейчас – как можно быстрее восстановить полноценную работу оборудования и вернуть на витрины весь любимый ассортимент выпечки и десертов.

Компания поблагодарила украинцев за поддержку, подчеркнув, что обязательно справится с этим вызовом и продолжит кормить горожан.

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Важно! Враг целенаправленно продолжает наносить удары по гражданским объектам и предприятиям, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской экономике и повседневной жизни людей. Массированные атаки на столицу регулярно вызывают перебои в работе малого и среднего бизнеса, вынуждая компании менять логистику и пересматривать графики работы. Однако украинские предприниматели каждый раз демонстрируют высокую стойкость, оперативно восстанавливая свои мощности даже после серьезных разрушений или падения обломков.

Также мы писали, что в ночь на 24 сентября российская армия нанесла удар по производству и логистическому складу компании "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве. Предприятие подверглось удару баллистической ракетой.