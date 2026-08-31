Економіка Новини економіки Ворог знову вдарив по складу мережі Varus: що буде з поставками товарів
31 серпня, 14:11
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Оновлено - 14:12, 31 серпня

Ворог знову вдарив по складу мережі Varus: що буде з поставками товарів

Ірина Гайдук

У ніч проти 31 серпня російська армія продовжила бити по складах великих торгівельних мереж України. Повторно постраждали приміщення компанії Varus у Київській області.

Наслідки удару по складу Varus

Ворожий удар по складу завдав значних збитків. Велика кількість товарів була пошкоджена або знищена, повідомили у Varus

Проте ніхто зі співробітників компанії під час атаки на склад не постраждав. 

Водночас у Varus вже попередили, що через нищівні наслідки атаки найближчим часом можуть виникати перебої із постачанням товарів до магазинів мережі. 

Найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів. Ми вже робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом, 
– йдеться у повідомленні. 

У компанії також повідомили, що поруч з місцем удару на складських майданчиках свої товари зберігали інші торгівельні мережі, не уточнивши які саме. Вони теж постраждали від атаки окупантів. 

Та попри все, наразі всі магазини відкриті та працюють у звичному режимі, 
– наголосили у Varus.

Додамо, що про удар по складських приміщеннях вранці повідомила Київська міська військова адміністрація. Спочатку КМВА написала про пожежу в Деснянському районі, а потім уточнила, що загорілися склади у селі Погреби Київської області. 

Тоді як Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначала, що рятувальники працюють на кількох пожежах у Броварському та Бориспільському районах, де зайнялися складські приміщення після атак. 

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня ворог внаслідок російського ракетного удару було уражене складське приміщення логістичного партнера мережі VARUS, яке розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Тоді компанія теж повідомляла, про можливі затримки з постачанням товарів. 

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