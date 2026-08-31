Ворог знову вдарив по складу мережі Varus: що буде з поставками товарів

Ворожий удар по складу завдав значних збитків. Велика кількість товарів була пошкоджена або знищена, повідомили у Varus.

Проте ніхто зі співробітників компанії під час атаки на склад не постраждав.

Водночас у Varus вже попередили, що через нищівні наслідки атаки найближчим часом можуть виникати перебої із постачанням товарів до магазинів мережі.

Найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів. Ми вже робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також повідомили, що поруч з місцем удару на складських майданчиках свої товари зберігали інші торгівельні мережі, не уточнивши які саме. Вони теж постраждали від атаки окупантів.

Та попри все, наразі всі магазини відкриті та працюють у звичному режимі,

– наголосили у Varus.

Додамо, що про удар по складських приміщеннях вранці повідомила Київська міська військова адміністрація. Спочатку КМВА написала про пожежу в Деснянському районі, а потім уточнила, що загорілися склади у селі Погреби Київської області.

Тоді як Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначала, що рятувальники працюють на кількох пожежах у Броварському та Бориспільському районах, де зайнялися складські приміщення після атак.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня ворог внаслідок російського ракетного удару було уражене складське приміщення логістичного партнера мережі VARUS, яке розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Тоді компанія теж повідомляла, про можливі затримки з постачанням товарів.