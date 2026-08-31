Последствия удара по складу Varus
Вражеский удар по складу нанес значительный ущерб. Большое количество товаров было повреждено или уничтожено, сообщили в Varus.
Однако никто из сотрудников компании во время атаки на склад не пострадал.
В то же время в Varus уже предупредили, что из-за разрушительных последствий атаки в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками товаров в магазины сети.
В ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов. Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить магазины необходимым ассортиментом,
– говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что рядом с местом удара на складских площадках свои товары хранили другие торговые сети, не уточнив, какие именно. Они тоже пострадали от атаки оккупантов.
Но, несмотря ни на что, в настоящее время все магазины открыты и работают в обычном режиме,
– подчеркнули в Varus.
Добавим, что об ударе по складским помещениям утром сообщила Киевская городская военная администрация. Сначала КГВА написала о пожаре в Деснянском районе, а затем уточнила, что загорелись склады в селе Погребы Киевской области.
В то время как Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отмечала, что спасатели работают на нескольких пожарах в Броварском и Бориспольском районах, где загорелись складские помещения после атак.
Напомним, в ночь на 20 августа в результате российского ракетного удара врагом было поражено складское помещение логистического партнера сети VARUS, расположенное в Борисполе. В частности, в нем хранилась часть товарных запасов сети. Тогда компания также сообщала о возможных задержках с поставкой товаров.