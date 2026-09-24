"Створювали роками": російська атака зруйнувала виробництво "ТК-Домашній текстиль"

У ніч на 24 вересня російська армія завдала удару по виробництву та логістичному складу компанії "ТК-Домашній Текстиль" у Києві. Підприємство зазнало удару балістичною ракетою.

Яких збитків завдав ворог

Про наслідки атаки повідомив співвласник групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський у Facebook.

За його словами, російський удар припав саме на головне виробництво компанії, однак, на щастя, обійшлося без жертв.

На жаль є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне – ніхто з співробітників не постраждав,

– зазначив Соколовський.

Бізнесмен підкреслив, що на підприємстві не виробляли й не зберігали жодної військової продукції. Адже "ТК-Домашній текстиль" виготовляє товари для дому:

пледи;

подушки;

ковдри;

постільну білизну;

одяг;

та іншу текстильну продукцію.

Це ще одне підтвердження, що окупанти зараз бʼють суто по нашій економіці та по цивільній інфраструктурі,

– підкреслив Соколовський.

Фото: Наслідки удару по виробництву "ТК-Домашній текстиль" / Олександр Соколовський

Що буде з виробництвом

Масштаб збитків після нічної атаки в компанії наразі не називають. Водночас Соколовський заявив, що команда робить усе можливе, щоб продовжити виконувати зобов'язання перед партнерами, клієнтами та постачальниками.

За його словами, попри значні руйнування, виробництво планують відновити.

Як би не було важко і боляче, будемо жити і "робити своє". Головне – що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал,

– наголосив співвласник групи.

Зауважте! "ТК-Домашній текстиль" – українське підприємство групи "Текстиль-Контакт", яке спеціалізується на виробництві товарів для дому. Група об'єднує дев'ять підприємств у семи регіонах України, а навесні 2026 року навіть розпочала експорт власних тканин до Словаччини.

Нагадаємо, це вже щонайменше другий удар по об'єктах підприємства за останній рік. У листопаді 2025 року російська атака пошкодила складські і виробничі приміщення "Текстиль-Контакту" у Києві. Тоді під час атаки загинули четверо водіїв, які прибули на вивантаження товарів.