Що відомо про пошкодження "Текстиль-Контакт" через обстріл Києва?

Руйнувань зазнали деякі складські та виробничі приміщення в Дарницькому районі, повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського.

За його словами, постраждалих серед працівників немає і підприємства продовжить працювати: відшив, пакування та відвантаження відбуватимуться вчасно.

Проблеми "Текстиль-Контакту" ніколи не повинні стати проблемами для наших замовників. Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовиватися. Ті виробництва групи в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян,

– розповів Соколовський.

Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського

До слова, у ніч на 25 листопада також було пошкоджено логістичний центр Novus, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

Що відомо про обстріл Києва?