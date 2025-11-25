Что известно о повреждениях "Текстиль-Контакт" из-за обстрела Киева?

Разрушениям подверглись некоторые складские и производственные помещения в Дарницком районе, сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского.

Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели

По его словам, пострадавших среди работников нет и предприятия продолжит работать: отшив, упаковки и отгрузки будут происходить вовремя.

Проблемы "Текстиль-Контакта" никогда не должны стать проблемами для наших заказчиков. Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. Те производства группы в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян,

– рассказал Соколовский.

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

К слову, в ночь на 25 ноября также был поврежден логистический центр Novus, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.

Известно, что сейчас логистический центр не функционирует, на месте работают соответствующие службы.

Что известно об обстреле Киева?