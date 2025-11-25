Что известно о повреждениях "Текстиль-Контакт" из-за обстрела Киева?
Разрушениям подверглись некоторые складские и производственные помещения в Дарницком районе, сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского.
Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели
По его словам, пострадавших среди работников нет и предприятия продолжит работать: отшив, упаковки и отгрузки будут происходить вовремя.
Проблемы "Текстиль-Контакта" никогда не должны стать проблемами для наших заказчиков. Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. Те производства группы в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян,
– рассказал Соколовский.
Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского
Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского
Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского
Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского
К слову, в ночь на 25 ноября также был поврежден логистический центр Novus, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.
Известно, что сейчас логистический центр не функционирует, на месте работают соответствующие службы.
Что известно об обстреле Киева?
Россия нанесла массированный удар по Киеву, запустив крылатые ракеты и "Кинжал". В Святошинском районе столицы зафиксированы разрушения в нежилом помещении. В Печерском районе попадание произошло в 22-этажку, также в Днепровском районе под ударом была 9-этажка.
Массированная атака на Киев привела к гибели людей, в частности 86-летней женщины, также пострадали другие люди, в частности ребенок. Попадание в жилые дома и инфраструктуру Киева вызвали пожары, разрушения, а ГСЧС спасла 18 человек.
В Киеве ввели экстренные отключения света из-за ударов по энергетике, и прогнозировать сроки восстановления пока невозможно. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов. Экстренные отключения в частности применили на левом берегу Киева.
Из-за российской атаки в Киеве произошел транспортный коллапс, а цены на такси существенно выросли, местами до 1 200 – 1 500 гривен. После 10:00 цены на такси несколько упали.