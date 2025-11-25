Об этом пишет 24 Канал. Цены превышали 200 гривен независимо от километража.
Смотрите также Заоблачные цены: как отключение света влияют на тарифы такси
Какими были цены на такси утром 25 ноября?
В сети писали, что утром во вторник, 25 ноября, был повышенный спрос на услуги такси. Кое-где цены выросли до 1 200 – 1 500 гривен.
Утром подскочили цены на такси / Скриншоты из сети
Воспользоваться метрополитеном в Киеве утром – также испытание. Уже традиционно после утреннего обстрела общественный транспорт переживает коллапс.
Однако такая ситуация была утром. После 10:00 в столице несколько, но не на много, упали цены на такси, ведь меньше стал и пассажиропоток. Космические цены присущи утренней поре и часам-пик. Сейчас 30-минутная поездка с правого на левый берег будет стоить 300 – 600 гривен, а перевозки по правому будет стоить в районе 340 гривен, в зависимости от места посадки и высадки.
После часа-пик стоимость такси стала ниже / Скриншоты
Россия атаковала Киев ракетами и дронами: что известно?
В столице во время ночной атаки во время ночной атаки были попадания в многоэтажки в Печерском и Днепровском районах. В целом от действий оккупантов пострадали 6 столичных районов. Удалось спасти 18 человек, из них 3 детей.
К сожалению, подтверждена гибель двух человек, ранены 9 жителей в Динпровском районе. Также утром россияне убили ракетой четырех жителей в Святошинском районе. Там разрушено нежилое здание.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что последняя атака по Киеву связана именно с давлением страны-агрессора на украинцев и наше военно-политическое руководство.