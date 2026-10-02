Росіяни зруйнували ще один дата-центр у Києві: що сталося з даними клієнтів

Окупанти продовжують бити по цифровій інфраструктурі Києва, намагаючись паралізувати роботу онлайн-сервісів та бізнесу. Цього разу під удар потрапив дата-центр dline.ua у столиці.

Які наслідки атаки на дата-центр

Станом на 1 жовтня дата-центр на Предславинській, 28 повністю зруйнований, повідомила його компанія-власниця у коментарі "Громадському радіо".

Воднгочас компанія встигла перевести свої сервіси на резервні майданчики. Це дозволило зберегти доступ до даних клієнтів, попри знищення основного дата-центру.

Таким чином, російська атака безпосередньо зруйнувала фізичну інфраструктуру dline.ua, але вдалося продовжити роботу завдяки резервним потужностям.

Зауважте! dline.ua – це українська компанія, що спеціалізується на послугах дата-центру та серверної інфраструктури: розміщенні обладнання, оренді серверів, віртуальних машин і супутніх ІТ-послугах.

Навіщо ворог б'є по дата-центрах

Атака на dline.ua стала вже третім подібним інцидентом за останні кілька днів, адже 1 жовтня про зупинку роботи також заявив дата-центр "Парковий".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія вдарила по дата-центру київського провайдера Data Group, а також кілька разів атакувала потужності Cosmonova, пошкодивши їхню опорну мережу.

Як пояснював ексспівробітник СБУ Іван Ступак, ворог цілеспрямовано б'є по цифрових об'єктах, щоб натиснути на український тил через відсутність успіхів на фронті. За його словами, окупанти чудово розуміють, що без стабільного зв'язку економіка зазнає колосальних втрат, тому намагаються посіяти хаос перед зимою. Проте розгалужена мережа українських провайдерів робить повне відключення інтернету майже неможливим.