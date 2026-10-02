Каковы последствия атаки на дата-центр

По состоянию на 1 октября дата-центр на улице Предславинской, 28 полностью разрушен, сообщила его компания-владелец в комментарии "Громадському радіо".

В то же время компания успела перевести свои сервисы на резервные площадки. Это позволило сохранить доступ к данным клиентов, несмотря на уничтожение основного дата-центра.

Таким образом, российская атака непосредственно разрушила физическую инфраструктуру dline.ua, но работу удалось продолжить благодаря резервным мощностям.

Обратите внимание! dline.ua – это украинская компания, что специализируется на услугах дата-центра и серверной инфраструктуры: размещении оборудования, аренде серверов, виртуальных машин и сопутствующих ИТ-услугах.

Зачем враг наносит удары по дата-центрам

Атака на dline.ua стала уже третьим подобным инцидентом за последние несколько дней, ведь 1 октября об остановке работы также заявил дата-центр "Парковый".

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Напомним, ранее мы писали, что Россия нанесла удар по дата-центру киевского провайдера Data Group, а также несколько раз была проведена атака на мощности Cosmonova, которая повредила их опорную сеть.

Как объяснял бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, враг целенаправленно наносит удары по цифровым объектам, чтобы оказать давление на украинский тыл из-за отсутствия успехов на фронте. По его словам, оккупанты прекрасно понимают, что без стабильной связи экономика понесет колоссальные потери, поэтому пытаются посеять хаос перед зимой. Однако разветвленная сеть украинских провайдеров делает полное отключение интернета практически невозможным.