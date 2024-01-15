Постачання газу через Червоне море призупинено: як на це вплинули США

Об'єднані військові сили США і Великої Британії здійснили авіаудари по хуситах. Внаслідок цього зросли ризики транспортування товарів морськими шляхами.

Чому зупинились танкери

У Катарі прийняли рішення про тимчасову заборону вивезення скрапленого природного газу через Баб-ель-Мандебську протоку. Така необхідність виникла через обстріл коаліції США та Великої Британії об'єктів у Ємені, які належать хуситам.

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Потрібно зауважити, що через завдані удари, значно зросли ризики на вказаному морському шляху. Станом на тепер відомо про принаймні 5 суден, які були заблоковані ще з п'ятниці. Танкери прямували до протоки Червоного моря, що знаходиться на півдні.

Зараз судна перебувають у таких точках:

1 танкер – у Червоному морі.

1 – у Середземному морі, недалеко від Суецького каналу.

3 – у прибережній зоні Оману.

Саме коаліція США та Великобританії порекомендувала танкерам утриматися від перевезень. У відповідь на це, оператори 3 таких судів повідомили, що дотримуватимуться правил безпеки.

До чого призведе простій танкерів

До цього хусити не нападали на торговельні судна такого типу. Однак, така імовірність однаково існує.

Катар вважається одним з наймасштабніших експортерів скрапленого природного газу, зокрема для Європи та США. Переважно, сировина доставляється саме морським шляхом. Оскільки таке транспортування є найшвидшим.

Потрібно розуміти, що через зростання ризиків, паливо може надійти у кінцеву точку значно пізніше. Але навіть ця затримка не буде створювати значний дефіцит. Критичної ситуації не має виникнути і тому, що у країн-отримувачів газу є значні запаси.